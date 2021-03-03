وزير الداخلية يشرف على تنصيب والي توقرت

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, هذا الأربعاء على تنصيب ناصر السبع واليا لتوقرت, وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب الى ولايات كاملة الصلاحيات.

وحضر حفل التنصيب والي ورقلة, بوستة أبو بكر الصديق, إلى جانب السلطات المحلية والعسكرية وممثلين عن المجتمع المدني وأعيان المنطقة والأسرة الثورية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد الوزير أن ترقية توقرت الى ولاية بصلاحيات كاملة جاء "تنفيذا لإستراتجية وطنية تسمح بخلق مناخ مناسب للأعمال والثروة ومناصب العمل", مشيرا إلى أن "التقسيم الإداري الجديد يتجسد اليوم وفق مقاربة علمية ومنهجية تقوم على حوكمة القطاع الاقتصادي وإشباع حاجات المواطنين".

وبعد أن نقل تحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول لسكان الولاية, أوضح الوزير أن "اهتمام الدولة بتوقرت هي أولوية نظير موقعها الاستراتيجي" وهي مهمة -كما قال -"تتشارك فيها السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني" .

وفي الختام, أشاد الوزير بالمجهودات "الكبيرة" التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود تحت قيادة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني.

وقد تقدم سكان توقرت بالمناسبة بتشكراتهم لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نظير التزامه بترقيتها الى ولاية كاملة الصلاحيات.

و كان رئيس الجمهورية قرر في 21 فيفري الفارط, ترقية عشر مقاطعات ادارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات مع تعيين ولاة وأمناء عامين على رأسها.

ويتعلق الأمر بولايات تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير و المنيعة.