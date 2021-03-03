قسم الفنون يستحضر صورة المرأة في السينما الجزائرية في ندوته الثانية

يعتزم قسم الفنون بجامعة الجزائر 2 تنظيم ندوته العلمية الثانية لمناقشة موضوع المرأة في السينما الجزائرية، حسبما اعلنه رئيس الندوة ورئيس خلية الاعلام بكلية الاداب واللغات الشرقية نبيل حويلي .

وقال حويلي في تصريح لموقع الإذاعة الجزائرية ان الندوة -التي ستتحضنها قاعة المحاضرات بمقر الكلية (المبنى الجديد) ببوزريعة يوم 8 مارس- ستضم مجموعة من المحاضرات العلمية حول دور المرأة الجزائرية في الكفاح والنضال وكيف تجلت صورتها في الافلام السينمائية.

واضاف حويلي في حديثه عن محاور الندوة انها ستحاول الاجابة على جملة من الاشكاليات التي لها علاقة بحضور المرأة في السينما الجزائرية على غرار، كيفية تجسيد المرأة المناضلة، وهل اوفت السينما المرأة الجزائرية حقها؟ وما مدى قدرة الصورة السينمائية على تقديم ثقل سردي مقارنة بالرواية، وهي الاشكالات التي تحاول الندوة الاجابة عنها ضمن ثلاثة محاور اساسية هي محور السينما والتوثيق، ومحور حضور المرأة في السينما اضافة الى محور مقارن بين السرد السينمائي والسرد الروائي.

يذكر ان قسم الفنون نظم منذ ايام ندوته الاولى حول المسرح الجزائري.