حمزة دغدوغ رئيسا جديدا للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة

انتخب حمزة دغدوغ رئيسا للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة ، للفترة الأولمبية 2021-2024 ، في ختام الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت هذا الخميس في مقر اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وحصل الحكم الدولي دغدوغ على 18 صوتا مقابل 6 أصوات لرشيد خلفي عضو المكتب في نادي أبطال المحمدية (الجزائر) و 4 أصوات لقارة شكيب رئيس رابطة البليدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة ، النائب الأول للرئيس السابق ، قد تولى أيضا رئاسة الاتحادية بالإنابة بعد وفاة الرئيس السابق رباح شباح.