رئيس الجمهورية يستقبل قادة ثلاثة أحزاب سياسية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، قادة كل من حزب التجديد الجزائري، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب طلائع الحريات، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع الأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، كلا من السيد كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، السيد الطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والسيد عبد القادر سعدي، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية".