اجتماع الحكومة: دراسة مشروعين تمهيديين حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشروعين تمهيديين لأمرين قدمهما كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول، فيما يلي نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الخميس 04 مارس 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بقصر الحكومة.

وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعين (02) تمهيديين لأمرين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 ـ 01 الـمؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

وجدير بالذكر أنه سيتم عرض ودراسة مشروعي هذين النصين خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم".