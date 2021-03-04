﻿وزارة الصحة: "إلغاء صلاة التراويح من أدلى بها لم يعد عضوا في اللجنة العلمية ولا تلزم إلا صاحبها"

أكدت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، الخميس، بأن قرارات الترخيص أو إلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان هذه السنة، هي من الصلاحيات "الحصرية" للسلطات المعنية ذات الصلة باللجنة الوزارية للفتوى.

و أوضح بيان للوزارة، أن "بعض وسائل الإعلام قد تناقلت تصريحات صدرت مؤخرا تؤكد على إلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المعظم 2021 تشير إلى أنها صادرة عن اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر".

و أضاف المصدر ذاته ان "تلك التصريحات أدلى بها شخص لم يعد عضوا في اللجنة العلمية و ان تلك التصريحات لا تلزم الا صاحبها"، مذكرة في هذا الصدد بان "قرارات من هذا القبيل هي من الصلاحيات الحصرية للسلطات المعنية ذات الصلة باللجنة الوزارية للفتوى".

و خلص البيان في الأخير الى التأكيد، بان اللجنة العلمية قد أوضحت "بانها تستشار حول الجوانب المتعلقة بإجراءات الوقاية و الحماية من انتشار وباء كوفيد-19 و البروتوكولات الصحية التي ينبغي تطبيقها في هذا الإطار و أنها لم تدل بأي رأي حول هذه المسالة".