وزارة الشؤون الدينية: مسألة صلاة التراويح قيد الدراسة

أفادت مصالح وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بأن مسألة صلاة التراويح "قيد الدراسة" ضمن بروتوكول صحي يشمل برنامج شهر رمضان الكريم، حسبما جاء اليوم الجمعة في بيان عن خلية الإعلام لذات الهيئة الوزارية.

و أوضح البيان أن مسألة صلاة التراويح توجد "قيد الدراسة ضمن بروتوكول صحي يشمل برنامج شهر رمضان الكريم"، و ذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية لوزارة الصحة.

و ستصدر وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بيانا رسميا بشأن برنامج شهر رمضان "في حينه" على موقعها الرسمي و عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يضيف البيان.

و أكدت خلية الاعلام لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المكتوبة انه "لم يصدر عن الوزير أو الوزارة أي تصريح بشأن توقيت صلاة التراويح"، و ما نسب الى المسؤول الأول عن القطاع من تصريح تداولته بعض الأوساط الإلكترونية هو "محض كذب و افتراء".

وكانت، من جهتها، وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أكدت امس الخميس بأن قرارات الترخيص أو الغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان هذه السنة هي من الصلاحيات "الحصرية" للسلطات المعنية ذات الصلة باللجنة الوزارية للفتوى.