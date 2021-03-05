﻿ الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع: إعادة انتخاب الهادي مصاب على رأس الاتحادية لعهدة اولمبية جديدة

أعيد انتخاب الرئيس المنهية عهدته، الهادي مصاب، على رأس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع لعهدة اولمبية جديدة (2021- 2024)، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي عقدت اليوم الجمعة بالمعهد العالي لتكنلوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين بنيان (الجزائر) .

و جددت الثقة في شخص الهادي مصاب، المترشح الوحيد لخلافة نفسه على رأس الاتحادية، بالإجماع، بعد حصوله على مجموع 31 صوتا مقابل صوتين، من مجموع الـــ 33 صوتا المعبر عنها من مجموع أعضاء الجمعية المقدر عددهم بـــ 42 عضوا، علما أنّ أشغال الجمعية العامة جرت بحضور ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة .

وعقب انتخابه على رأس الاتحادية حرص الهادي مصاب على توجيه عبارات الشكر و الامتنان لأعضاء الجمعية على الثقة التي وضعوها في شخصه، قائلا:" لقد كنت المترشح الوحيد لمنصب الرئيس و هذا دليل كبير على الثقة التي يضعها الأعضاء في شخصي (...) هذا الاستقرار يدفعنا لبذل المزيد من الجهد من اجل تجسيد كل مشاريعنا المستقبلية للنهوض أكثر بهذه الاتحادية التي بدأت أفاقها تتسع من سنة لأخرى".

و أضاف ذات المتحدث :" لأمر المهم في الوقت الحالي يبقى يتمثل في نشر مختلف اللجان و الاختصاصات عبر كافة الترتب الوطني و كذلك العمل على رفع عدد المنخرطين في الاتحادية ".

و بالإضافة إلى انتخاب الرئيس، قام أعضاء الجمعية العامة كذلك بانتخاب أعضاء المكتب الفدرالي المكون من سبعة أشخاص .

و معلوم، أنّ أشغال الجمعية العامة العادية كانت قد جرت يوم 19 فبراير المنصرم، و اتسمت بالمصادقة بالإجماع على الحصيلتين المالية و الأدبية لسنة 2020 و حصيلة العهدة الاولمبية (2017- 2020 ).

وفيما يلي تركيبة المكتب الفدرالي الجديد للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع:

الرئيس : الهادي مصاب

أعضاء المكتب : توامة موسى (28 صوتا)، هوام عبد العزيز (26 صوتا)، سلمان كمال (23 صوتا)، شهمة مسعود (21 صوتا)، سعدي الربيع (19 صوتا) ، عيساوي أمال (18 صوتا)، مقلاتي ياسين (14 صوتا).