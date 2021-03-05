"التاس" تقبل ترشيح خير الدين زطشي لانتخابات مجلس الفيفا بعد الطعن

قررت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) بلوزان بسويسرا، قبول ترشيح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقررة يوم 12 مارس المقبل بالرباط (المغرب) على هامش الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الهيئة الاتحادية.

و يأتي هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به رئيس الفاف، بعد رفض ملف ترشيحه في أول الأمر من طرف الفيفا يوم 26 يناير الماضي، بسبب عدم ذكره لعقوبتين سابقتين على المستوى الوطني (2016) و القاري (2018).

بعد هذا القرار، سيكون زطشي مرشحا من جديد لنيل أحد المقعدين الشاغرين بعد نهاية عهدة اربع سنوات لكل من التونسي طارق بوشماوي و المصري هاني أبو ريدة.

و سيكون زطشي مرشحا إلى جانب المغربي فوزي لقجع و هاني أبو ريدة الذي يترشح لعهدة ثانية.

بترشيحه، يطمح زطشي (55 سنة) أن يكون الشخصية الرياضية الجزائرية الثانية الذي يقتحم مجلس الفيفا بعد الرئيس السابق للفاف، محمد راوراوة الذي شغل منصب عضو للمجلس التنفيذي للهيئة الدولية خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الافريقية فقي شهر فبراير 2011 بالخرطوم (السودان).



المصدر : وأج