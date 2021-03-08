كورونا: 148 إصابة جديدة, 123 حالة شفاء و 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

سجلت 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل123مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة 114.382 شخص من بينها 148 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.3 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.187 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3018 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و21 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 4 ولايات أخرى أزيد من10حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.