شباب قسنطينة يفرض التعادل على شباب بلوزداد

تعادل شباب بلوزداد مع ضيفه شباب قسنطينة بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0)، لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هذا الاثنين، بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر العاصمة).

وافتتح المهاجم حسين بلحول باب التهديف في الدقيقة (50) لفائدة "الشباب"، قبل أن يعدل الهداف عبد الحكيم أمقران (د 59)، الكفة لتشكيلة "السنافر".

وعلى ضوء هذه النتيجة، يتواجد أبناء "لعقيبة" في الصف الثامن برصيد 21 نقطة، لكن مع خمس لقاءات متأخرة، بينما يحتل شباب قسنطينة المرتبة الـ 12 برصيد 18 نقطة وبلقاء متأخر.

وبهذا يواصل النادي العاصمي سلسلة النتائج السلبية، حيث بلغ المقابلة السادسة دون انتصار، بينما كان أشبال المدرب الفرنسي فرانك دوما، يأملون في تحقيق الفوز أمام فريق مدينة "سيرتا" للخروج من سلسلة الانتكاسات التي يعيشها مؤخرا.

بالمقابل تنفس شباب قسنطينة الصعداء بقيادة المدرب الجديد ميلود حمدي، حيث عاد بنقطة التعادل من المدية أمام الأولمبي المحلي (0-0)، قبل الإطاحة داخل الديار بنصر حسين داي (2-1)، لينتزع نقطة ثمينة من مقعل شباب بلوزداد، تضع أبناء مدينة الجسور المعلقة عند الصف الـ 12 (18 نقطة)، مع لقاء متأخر.

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 30 14

--. مولودية وهران 30 16

3. شبيبة الساورة 29 14

4. أولمبي المدية 28 16

5. شبيبة القبائل 27 14

6. جمعية عين مليلة 26 15

7. نادي بارادو 23 16

8. شباب بلوزداد 21 11

--. اتحاد الجزائر 21 15

10. سريع غليزان 20 15

11. مولودية الجزائر 19 12

12. وداد تلمسان 18 15

--. شباب قسنطينة 18 15

14. نصر حسين داي 17 16

15. أولمبي الشلف 16 14

--. اتحاد بسكرة 16 16

17. اتحاد بلعباس 14 16

18. نجم مقرة 11 15

19. شبيبة سكيكدة 8 15

20. أ. برج بوعريريج 4 14.