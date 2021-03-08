فيضانات واد مكناسة بالشلف: العثور على جثة ضحية ثامنة

عثرت وحدات الحماية المدنية هذا الاثنين على جثة الضحية الثامنة والأولى من المفقودين الثلاثة جراء فيضانات واد مكناسة بالشلف لترتفع بذلك حصيلة هذه الكارثة الطبيعية إلى 8 وفيات ومفقودين اثنين, حسب مصالح الحماية المدنية.

وصرح النقيب يحي مساعدية أن فرق البحث تمكنت في حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا من العثور على جثة أحد المفقودين الثلاثة جراء فيضانات واد مكناسة التي شهدتها ولاية الشلف ليلة السبت, وذلك على بعد 400 متر من منطقة التقاء واد الشلف وواد مكناسة.

واستنادا لذات المتحدث فإن الأمر يتعلق بطفل عمره سبع سنوات, لترتفع بذلك حصيلة هذه الفيضانات إلى 8 وفيات, فيما لا تزال الأبحاث جارية عن مفقودين اثنين آخرين.

وكانت تساقطات الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية الشلف السبت الماضي قد تسببت في فيضان واد مكناسة وجرف ثلاث سيارات. وأشارت حصيلة سابقة إلى وفاة سبعة أشخاص (امرأتان وثلاثة رجال وطفلين).

المصدر: واج