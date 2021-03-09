معارض مغربي: ازمة المملكة مع المانيا ستكون ضريبتها غالية

توقع المعارض والناشط السياسي المغربي علي آيت الشهبي ان تتحول ازمة المغرب مع المانيا الى ازمة مع الاتحاد الاوربي مؤكدا ان ضريبتها ستكون غالية على نظام المخزن، بسبب ملف حقوق الانسان في المغرب وفي الصحراء الغربية المحتلة وقضايا تهريب المخدرات.

وقال الشهبي في لقاء خاص مع اذاعة الجزائر الدولية، بأن المحكمة الأوربية سبق وان حسمت في الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الاوربي، واقرت ان لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية ، مضيفا ان المغرب يستقوي في هذه المرحلة بتطبيعه مع الكيان الصهيوني ويعتقد ان بإمكانه ابتزاز المانيا خاصة مع تاريخها مع النازية، وأضاف المتحدث ذاته ان المانيا هي قاطرة الاتحاد الاوربي وانها من يصنع سياسته الاتحاد الخارجية وهو ما ينبيء بان تكون تكلفة الازمة معها من قبل المغرب كبيرة على نظام المخزن الذي توقع ان يدفع الثمن غاليا بسبب تهوره وفق تعبيره.

ورجح ضيف الدولية ان تكون محاصرة لوبيات تهريب المخدرات بسبب ازمة كورونا وتراجع عمليات تبييض الاموال في الفنادق والنقل والمطاعم ازم وضع المغرب الذي يحتل مراتب متقدمة رفقة افغانستان في انتاج الحشيش مضيفا ان المقترح الاخير لتقنين زراعة وانتاج الحشيش تحت دعوى الاستعمال الطبي هي محاولة لقنين عمليات التهريب للمخدرات التي كانت تصدر ال اوربا.

وحول واقع حقوق الانسان في المغرب، قال المتحدث ذاته انه بلغ مستويات خطيرة حيث استغل المخزن التطبيع للقمع ولتكيم الافواه مستشهدا بالحادثة الاخيرة لاعتقال المؤرخ منجب المهطي اضافة الى تصفية احدى المناضلات الصحراويات.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية