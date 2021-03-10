نفط: خام برنت يواصل تراجعه إلى أقل من 67 دولار

واصلت أسعار النفط هذا الأربعاء تراجعها عقب زيادة حادة في مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة صباح اليوم لخام برنت, بنسبة 86ر0 بالمائة إلى 94ر66 دولار للبرميل, فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 73ر0 بالمائة إلى 55ر63 دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس الثلاثاء منخفضة بـ 72 سنتا, أو 06ر1بالمائة, لتسجل عند التسوية عند 52ر67 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 04ر1 دولار و 6ر1 بالمائة, لتبلغ عند التسوية 01ر64 دولار للبرميل.