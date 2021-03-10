إلغاء بطولة كأس العالم للجمباز الفني بطوكيو بسبب كوفيد-19

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز عن إلغاء بطولة كأس العالم الشامل للجمباز الفني بطوكيو المقررة إقامتها في الرابع من ماي المقبل بسبب فيروس كورونا كوفيد-19.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان له إنه اتخذ قرار إلغاء كأس العالم في طوكيو في ظل القيود المفروضة حاليا على السفر والصعوبات العالمية بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات اليابانية للحد من انتشار الفيروس في البلاد قبل الألعاب الأولمبية.

وكانت اليابان تخطط لاستغلال بطولة كأس العالم الشامل للجمباز كبروفة على استعدادات البلاد لاستضافة الأولمبياد في وقت لاحق من العام.

وستستضيف طوكيو بطولة للجمباز الفني في نفس التوقيت الرابع من ماي لكن بمشاركة لاعبين يابانيين فقط كما تستضيف مسابقة إعدادية للجمباز الإيقاعي في الثامن من ذات الشهر.