إعادة فتح قاعات السينما: برمجة حوالي 15 فيلما جزائريا

أعلنت وزارة الثقافة و الفنون اليوم الثلاثاء عن شروعها في إطلاق برنامج العروض السينمائية بمختلف المدني وذلك اعتبارا من الـ15 مارس الجاري, حسبما جاء في بيان للوزارة نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وعليه, سيتمكن عشاق السينما من مشاهدة أفلام تعرض لأول مرة على الجمهور على غرار 143 طريق الصحراء لحسان فرحاني و ابو ليلا لأمين سيدي بومدين ومناظر الخريف لمرزاق علواش و هيليوبوليس لجعفر قاسم و مطاريس لرشيد بن حاج.

و ستعرض هذه الأفلام بكل من الجزائر العاصمة و وهران و بجاية و قسنطينة و تلمسان و عنابة و بشار و تيزي وزو و سيدي بلعباس و باتنة و سوق أهراس و الاغواط.

كما تم أيضا الاعلان عن أفلام أخرى سيتم عرضها مثل " الموسم الخامس" لأحمد بن كاملة و " دزاير" لمهدي تساباست و " صليحة" لمحمد صحراوي و " جنية" لعبد الكريم بهلول و " نجمو الجزائر" لرشيد بن حاج و " بن باديس" لباسل الخطيب و " دم الذئاب" لعمار سي فوضيل و " أرغو" لعمار بلقاسمي و " الدخلاء" لمحمد حازورلي .

و لم يتم ارسال أية تفاصيل عن هذه البرمجة و القاعات المنتقاة لاحتضان عرض هذه الأفلام.