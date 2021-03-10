الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول بلجيكا وإيطاليا واندونيسيا

10/03/2021 - 14:53

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،اليوم الأربعاء أوراق اعتماد السفراء الجدد لدول كل من بلجيكا، إيطاليا وإندونيسيا  حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

"وجاء في البيان: تسلم رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون  اليوم الأربعاء, أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر، وهم على التوالي: سعادة سفير مملكة بلجيكا، السيد ألان لوروا، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية، السيد جيوفاني بوغلييزي، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا السيد شالياف أكبر تجاندرانينغرات".

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد --يضيف ذات المصدر-- بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج ووزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم.

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

أستاذ العلوم السياسية أسامة بوشماخ للإذاعة: الشباب سيقول كلمته في الإنتخابات المقبلة
مجلس الأمة : خطاب رئيس الجمهورية أبان عن "صدقية" العلاقة بينه وبين الشعب
عيسى بلخضر : رئيس الجمهورية سيعلن قريبا عن " هيئة للافتاء "
رئيس الجمهورية يستقبل أعضاءً من لجنة مراجعة قانون الانتخابات