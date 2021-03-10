الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول بلجيكا وإيطاليا واندونيسيا

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،اليوم الأربعاء أوراق اعتماد السفراء الجدد لدول كل من بلجيكا، إيطاليا وإندونيسيا حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

"وجاء في البيان: تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء, أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر، وهم على التوالي: سعادة سفير مملكة بلجيكا، السيد ألان لوروا، سعادة سفير الجمهورية الإيطالية، السيد جيوفاني بوغلييزي، وسعادة سفير جمهورية إندونيسيا السيد شالياف أكبر تجاندرانينغرات".

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد --يضيف ذات المصدر-- بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج ووزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم.