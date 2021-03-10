خبراء يثمنون اقتراح الجزائر إنشاء صندوق خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية بافريقيا

ثمن خبراء ومختصون في الكوارث الطببيعية مبادرة الجزائر بانشاء صندوق خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية بالقارة الافريقية التي تبناها قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الافريقي ، واعتبروه مهما جدا في اطار التكافل والتكفل بمشاكل القارة الافريقية داخليا ومواجهة كافة التحديات .

و كشف رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم أن " افريقيا قارة مسؤولة على التلوث بنسبة تتراوح بين 5 و 10 بالمائة فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية التي تتسبب في التغيرات المناخية بينما تقدر نسبة تضرر افريقيا ب 50 بالمائة ".

وقد أوضحت الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أن افريقيا بالرغم من هذه الارقام إلا أنها لم تتحصل على الإعانات الدولية اللازمة ، وقالت في الخصوص "نحن نلاحظ أن افريقيا لم تحصل على رصيدها العادل من التمويلات الدولية المرتبطة بجبر الاضرار المتعلقة بالتغيرات المناخية ، اتصور ان هذا الصندوق يمكن ان يقوم بأدوار جيدة ".

ولأن افريقيا هي ضحية القوى العظمى فإن انشاء هكذا صندوق سيعطيها امكانية وضع خطة لتدارك ما يمكن تداركه بحسب المحلل السياسي عبد القادر سوفي .

ويتوقع الخبراء أن يقوم هذا الصندوق في حل عديد الأزمات التي حالت دون تحقيق التنمية في القارة السمراء سيما في مجال الزراعة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية