نشرية خاصة: أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد بعدة مناطق بجنوب الوطن

ستشهد عدة مناطق بجنوب الوطن سقوط أمطار رعدية تكون مرفوقة بحبات البرد في بعض الأحيان ابتداء من مساء اليوم الخميس، حسبما أشارت إليه نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و تخص هذه النشرية الموضوعة في مستوى يقظة برتقالي كل من أدرار و تيميمون و تمنراست و عين صالح و جنوب المنيعة و ايليزي حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 15 ملم الى 25 ملم أو تتجاوز محليا 30 ملم ابتداء من اليوم الخميس على الساعة ال21 الى يوم الجمعة على الساعة ال21، حسب نفس المصدر، مضيفا أنه من المنتظر أيضا هبوب رياح في شكل عواصف.