رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة ويحدد تاريخ التشريعيات في 12 جوان 2021

أمضى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي ستنظم في تاريخ 12 جوان 2021، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الذي صدر اليوم.

وجاء في البيان أنّ " طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم 27 رجب 1442 هـ، الموافق 11 مارس 2021 م، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 جوان 2021 م."

"كما أمضى السيد الرئيس، أمس، 26 رجب 1442 هـ، الموافق 10 مارس 2021 م الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

الاحزاب السياسية ترحب بالخطوة

وعقب امضاء ريس الجمهورية سارعت عديد الاحزاب السياسية باترحيب بالخطوة اذ ، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني ، عبد القادر بن قرينة ، هذه الخطوة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، وانه يحترم الارادة الشعبية . وأضاف قائلا نحن مع الحل الدستوري ونرفض مرحلة انتقالية ونرى بان السيادة الشعبية تجسدها صناديق الاقتراع ".

فيما أكد رئيس جزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ، ا اختيار 12 جوان مناسب جدا وان هذه الخطوة جاءت في وقتها ولهي مدة كافية للأحزاب والقوائم الحرة ".

من جهته رئيس جبهة الجزائر الجديدة ، جمال بن عبد السلام ، أشر بان مطلب برلمان جديد مطلب شعبي التزم به رئيس الجمهورية ضمن خارطة طريق واضحة ".

ومن وجهة نظر القانون الدستوري يؤكد الاستاذ ، رشيد لوراري ، بان رئيس الجمهورية بتحديده تاريخ الــ12 جوان يكون قد التزم بالآجال الدستورية المحددة قانونا بــ90 يوما بغرض الوصول الى تنظيم انتخابات نزيهة شفافة وديموقراطية وبذلك يمكننا ان نعيد للفعل الانتخابي دوره مكانته ومصداقيته ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج