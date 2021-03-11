الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الــ 120 على التوالي

11/03/2021 - 20:35

تتواصل هجمات قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، لليوم ال 120 على التوالي ، ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي ، حسبما أفاد به البيان العسكري الصادر اليوم الخميس ، عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وكشف البيان العسكري، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية ، أنه "خلال نهار اليوم الخميس استهدفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بقصف مدمر مواقع قوات الإحتلال المغربي في منطقة لعكد بقطاع المحبس، ومنطقة روس بنعميرة بقطاع الفرسية".

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب ذات البيان.

 المصدر : وأج

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