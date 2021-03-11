﻿ الهاشمي جعبوب: تحقيقات ميدانية بخصوص ملف التشغيل في ولايات الجنوب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، الهاشمي جعبوب ، اليوم الخميس ، أن ولايات الجنوب شملتها تحقيقات ميدانية في ملف التشغيل وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مختلف التجاوزات .

وأوضح الوزير في ميكروفون القناة الاولى للإذاعة الوطنية أنه قد أرسل مفتشين مركزيين الى ولاية ورقلة لمدة 3 ايام كاملة في اطار عمل تحقيقي لعرفة مشكلة التوظيف في الجنوب وولاية ورقلة على وجه الخصوص ".

اقالة مدير التشغيل بولاية ورقلة من منصبه

ومن الاجراءات الاستعجالية المتخذة حسب ذات المصدر هو اقالة مدير التشغيل من منصبه ".

اما فيما يتعلق بعدد المناصب المطروحة فهذا امر موكل الى الشركات المشغلة ، أما ما يتعلق بنا كوزارة فإننا سنسهر على ان تكون الاسبقية في التوظيف لابناء المنطقة "ز

وعلى صعيد ذي صلة بالقطاع قال الوزير:" ان العمل جاري لتبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها والرفع من جودة الخدمات عن طريق حبس أكثر من 40 وثيقة من الوثائق التي كانت تقدم لهذه المصالح ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية