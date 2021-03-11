بلمهدي : احياء ذكرى ليلة الاسراء والمعراج فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية الشريفة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، يوسف بلمهدي ، اليوم الخميس ، خلال اشرافه على انطلاق احياء يوم ذكرى ليلة الاسراء والمعراج بدار القرآن الشيخ سحنون التي تصادف هذا اليوم قائلا :" ان احياء ذكرى ليلة الاسراء والمعراج تعد فرصة لاستخلاص الدروس والعبر من السيرة النبوية الشريفة ".

وبهذه المناسبة الشريفة قال وزير الشؤون الدينية ،أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم على برحلته الى سدرة المنتهى ولان معجزة الاسراء تعرضت لكثير من التشكيك ولكن – والحمد لله – وجدنا من يرد على كل المشككين في يومها ، ألا وهو ابو بكر الصديق بالصدق الخالص قائلا : نحن نصدقه بالخبر الذي يأتيه من السماء في لحظة واحدة فكيف لا نصدقه في هذا والأمر بسيط جدا ".

وفي ذات السياق يقول الشيخ جلول قسول امام بمسجد القدس بحيدرة :" أن هذه الرحلة تحمل في طياتها رسائل وأحكام ودروس للأمة وأول الرسائل المستخلصة هي انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما لقيه وما عاناه من قومه انما كان بالصبر والدعاء على كل المحن والبلاءات والوباءات التي واجهته في سبيل التبليغ عن ربه عزوجل ".

المصدر: الاذاعة الجزائرية