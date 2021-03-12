افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف

افتتحت الطبعة ال 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الخميس بالعاصمة بعرض للرقص المعاصر "الكرسي" بعد سنتين من توقف النشاط الفني وذلك بحضور جمهور محتشم في ظل الاحترام الصارم لتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد تقرر إعادة إطلاق المهرجان الذي احتضنه المسرح الوطني محي الدين بشطرزي بلوحة رقص استعراضية (كوريغرافيا) دامت حوالي 30 دقيقة تحت قيادة رياض بروال أداها عشرة راقصين ومجموعة من راقصات الباليه.

وقد نشط العرض عشرة ازواج متعطشين للنجاح إذ ادوا لوحات عكست مختلف ظروف الحياة وحالاتها.

وقد شكل الكرسي محور الاستعراض حيث كان حاضرا في كل المشاهد المقدمة كرمز للفكر الجامد ورافقته المجموعة الراقصة بأداء استعملت فيه كل أعضاء الجسد مقدمة بذلك رقصة إيقاعية تخللتها عروض فردية عكست الكفاءة والموهبة.

وكان مصير الكرسي في العرض أن عاد إلى وظيفته الاولى إذ أصبح متواجدا في حافلة أو في قاعة عروض لخدمة الجمهور.

وقد اشتغل محمد الشريف لهوبي مصمم العرض مع رياض بروال على سلسلة لمقاطع شهيرة مأخوذة عن أكبر المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم مثل جون سيباستيان باخ وجورج بيزيت علاوة على مقطع خاص مما أضفى على العرض لمسة جمالية عالية.

وقال رياض بروال أن عرض الكرسي يعكس "حياتنا بأفراحها وأقراحها"، معربا عن فرحه بالعودة التدريجية للنشاط الثقافي.

وقبل ذلك كان المدير العام للمسرح الوطني، محمد يحياوي قد ألقى كلمة افتتاحيه قبل أن تعطي وزيرة الثقافة والفنون شارة الانطلاق الرسمي للمهرجان الوطني المحترف في طبعته ال 14 وذلك بعد أن أعلنت عن تكريس يوم 8 جانفي "يوما وطنيا للمسرح" وهو تاريخ رمزي بامتياز بحيث يخلد ذكرى "تأميم المسرح الوطني الجزائري في 1963".

وبعد تكريم الفنان الراحل محمد بوحموم الذي ادى دور "شراك" في مسلسل الجمعي فاميلي إضافة إلى ليديا لعريني وحميد عاشوري وتقني الأضواء بالمسرح الوطني، مختار موفق، تم ذلك تكريم الفائزين بمسابقة "أحسن راوي" وأحسن "مشهد مسرحي".

وبعدما سُحْبت في وقت سابق من منافسة المهرجان عادت مسرحية "شكون يخدع شكون" لمخرجها أحمد العقون التي أنتجها المسرح الجهوي بسكيكدة لتنافس مرة أخرى عروض هذا المهرجان.

وتتواصل فعاليات الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف إلى غاية 21 مارس الجاري بعشرة عروض تتنافس فيما بينها بالمسرح الوطني علاوة على 9 عروض خارج المنافسة وذلك على مستوى المسرح البلدي بالجزائر وسط وقاعة حاج عمار بنفس مؤسسة استقبال هذا الحدث الثقافي المهم.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية