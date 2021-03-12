﻿كورونا: 157 حالة جديدة و116حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار هذا الجمعة عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 116 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.008 من بينها 157 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.672 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3031 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية لم تسجل أي حالة و20 ولاية سجلت من 1 الى 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية