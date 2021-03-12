سلطة الضبط : تسجيل 78ر4 مليون مشترك في الهاتف الثابت و 55، 45 مليون جوال نهاية 2020 في الجزائر

بلغت حظيرة المشتركين في شبكات الهاتف الثابت (سلكية ولاسلكية) في الجزائر عند نهاية الفصل الرابع من سنة 2020 مجموع 78ر4 مليون مشترك مقابل 61ر4 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بزيادة بلغت 64ر3 بالمائة خلال سنة، حسبما كشفت عنه آخر حصيلة لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وحسب الوثيقة، فإن 57ر3 مليون مشترك من مجموع 78ر4 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت في الثلاثي الرابع من سنة 2020 هم متصلون بالشبكات السلكية (مقابل 42ر3 مليون خلال نفس الفترة من 2019) و 20ر1 مليون متصل بشبكات الهاتف الثابت اللاسلكي و الجيل الرابع/ويماكس (19ر1 مليون مشترك خلال نفس الفترة من السنة السابقة .

كما كشفت الحصيلة أن المشتركين في شبكات الهاتف الثابت السلكية تمثل 81ر74 في المائة مقابل 19ر25 بشبكات الهاتف الثابت اللاسلكية عند نهاية الثلاثي الرابع.

وعرفت نسبة الاتصال بشبكات الهاتف الثابت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 88ر10 في المائة عند نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقابل 52ر10 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وبخصوص نسبة الأسر المتصلة بالثابت، أفاد ذات المصدر أنها عرفت ارتفاعا حيث انتقلت إلى 27ر65 في المائة إلى غاية الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقابل 09ر63 في المائة خلال نفس الفترة سنة 2019.

للإشارة، فإنه تم إعداد الحصيلة حسب نسبة سكان قدرها 98ر43 مليون نسمة و33ر7 مليون أسرة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر بلغ 45،55 مليون في 2020

و بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال (جي.أس.أم والجيلين الثالث والرابع) في الجزائر 45،55 مليون مشترك خلال نفس الفترة من السنة ، اي ما يمثل ارتفاعا طفيفا يقدر بــــ 0،29 %، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حيث بلغ 45،42 مليون مشترك.

و جاء في التقرير ذاته أنه من اصل 45،55 مليون مشترك نشط، يوجد38،77 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع أي ما يمثل نسبة 85،11% مقابل 6،78 مليون مشترك في الجي أس أم أي 14،89%.

غير أن السلطة ذاتها تشير الى تسجيل انخفاض (33ر20 %) في حظيرة مشتركي جي.أس.أم في ظرف سنة (6،78 مليون خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 8،97 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2019)، إذ فسرت سلطة الضبط ذلك بهجرة متعاملي الجي أس أم نحو شبكات الجيلين الثالث والرابع.

وسجلت نسبة الولوج الى الانترنيت ارتفاعا طفيفا (0،58 %) لتنتقل من 103 % خلال الثلاثي الرابع من 2019 الى نسبة 103،58 % خلال الثلاثي الرابع من 2020 حسبما جاء في التقرير.

وأرجعت ذات الهيئة ارتفاع نسبه الولوج إلى الأنترنت بالتطور الضئيل لسوق لهاتف النقال من جهة وارتفاع عدد سكان الجزائر إلى 43،98 مليون نسمة (إلى غاية 31 ديسمبر 2020) من جهة أخرى.

أما الحركة على مستوى شبكات الهاتف النقال، فقد ارتفعت بدورها إلى 41.216 مليون دقيقة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 مقابل 35.675 مليون دقيقة خلال نفس الفترة من عام 2019 أي بزيادة قدرها 15،53 % في ظرف سنة.

ومن بين 41.216 مليون دقيقة مسجلة خلال هذه الفترة، 86،37% أجريت على المستوى الداخلي للشبكة و 13،49% مكالمات وطنية خارجة و 0،08 مكالمات دولية خارجة إضافة إلى 0،06% من المكالمات الدولية الواردة، حسب الحصيلة المقدمة.

و بشأن الدخل الشهري المتوسط المحقق عبر كل مشترك، فقد انخفض ب 1،15% منتقلا من 524 دينار جزائري الى 518 دج في ظرف سنة.

و فيما يخص تطور حظيرة المشتركين حسب المتعاملين، فإن موبيليس تظل تحتل الصدارة ب 16،55 مليون مشترك (جيل 3و4) خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 15،74 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019، إضافة إلى 2،42 مليون مشترك في شبكة الجي أس ام خلال الثلاثي الرابع من عام 2020 مقابل 2،89 مليون مسجلة في نفس الفترة من سنة 2019.

وجاء في المرتبة الثانية المتعامل جيزي الذي احصى إلى نهاية الثلاثي الرابع من 2020 مجموع 11،56 مليون مشترك (جيل 3 و4) مقابل 11،27 مليون خلال الفترة نفسها من سنة 2019 علاوة على 2،80 مليون مشترك في شبكة الجي أس أم خلال الفترة ذاتها (3،34 مليون في نفس الفترة 2019)، ثم أخيرا المتعامل أوريدو الذي سجل 10،65 مليون مشترك (جيل 3و4) خلال الثلاثي الرابع من 2020 (9،89 مليون خلال نفس الفترة من 2019) إضافة إلى 1،56 مليون مشترك جي أس أم خلال السداسي الرابع من عام 2020 (2،18 مليون خلال نفس الفترة 2019).

المصدر: وأج