إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد العزيز ولد مانتو بتمنراست

تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني الخميس بتمنراست،من إلقاء القبض على إرهابي، بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان: "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني يوم 11 مارس 2021, بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى عبد العزيز ولد مانتو، بعد محاولته دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع مالي".

وأشار البيان إلى أن هذا "الإرهابي كان متابعا في إطار الإشادة بالأعمال والتنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل"، مبرزا أن هذه العملية "تؤكد عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني،وقطع دابر كل أشكال الدعم والإشادة بالجماعات الإرهابية".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية