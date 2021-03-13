منظمة الصحة تدرس لقاح أسترازينيكا بعد وقف توزيعه في بعض الدول

اكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس هذا السبت بأن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة الدولية تدرس في الوقت الراهن لقاح (أسترازينيكا) المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان لعمليات توزيعه، لافتة إلى أنه "لا يوجد سبب لعدم استخدامه للسيطرة على تفشي الفيروس".

ووصفت هاريس، لقاح (أسترازينيكا) بـ "الممتاز"، مبينة أنه "لا توجد علاقة سببية بينه وبين الأنباء التي وردت عن تعرض بعض ممن تلقوا تطعيمات به بحالات تجلط في الدم".

كما كشفت أن لجنة من خبراء اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بمزيد التدقيق في تركيبة هذا اللقاح "حتى يتم رفع كل لبس ارتبط بينه وبين حالات وفاة في بعض دول العالم"، مشددة على أن نتائج هذه الدراسة لن تتأخر في الظهور كثيرا.

وأوقفت بلغاريا مؤقتا التطعيم باستخدام لقاح (أسترازينيكا) إلى حين اصدار الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية لبيانها بخصوص كل ما أثير حول هذا اللقاح، ولتبديد كافة الشكوك بشأن أمانه.

وانضمت بلغاريا إلى الدنمارك والنرويج وأيسلندا التي أوقفت مؤقتا التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه، بينما تواجه ألمانيا شحا في اللقاحات، مع بدء موجة ثالثة من الجائحة، حيث تحرص الحكومة على التأكد من أن الشكوك بشأن هذه اللقاحات لا تقوض حملة التطعيم التي تنفذها من أجل السيطرة على كورونا.