﻿وزير المالية:الدينار سيستعيد قوته الاقتصادية حدود نهاية السنة الجارية

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن هذا السبت ، أن العملة الوطنية (الدينار) "ستستعيد عافيتها وقوتها" الاقتصادية في حدود نهاية السنة الجارية.

وقال بن عبد الرحمن أن العملة الوطنية "ستستعيد عافيتها" قبل نهاية السنة الجارية وأشار إلى أن القطاع يقوم حاليا ب"إعادة تقييم للعملة الوطنية حسب قدرات الاقتصاد الوطني"، معتبرا أن "الانطلاقة الاقتصادية التي ستشهدها الجزائر في الأيام المقبلة من خلال إطلاق عدة مشاريع تنموية، ستعيد إلى العملة الوطنية بريقها وقوتها الاقتصادية وقيمتها الإبرائية".

وبهذا الصدد أوضح الوزير أن "العملة هي مرآة للاقتصاد"، مضيفا أن العملة الجزائرية "ليست في مرحلة انهيار كما يصوره البعض بل هي في مرحلة استعادة عافيتها".

وبخصوص ارتفاع نسبة التضخم وأثر ذلك على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية،شدد وزير المالية على أن "التضخم متحكم فيه بالمقارنة مع ما يحدث في باقي دول العالم".

ولدى تطرقه إلى إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الالكترونيين، قال الوزير أن "التصديق الالكتروني ستكون له إضافة إيجابية على المحيط الاقتصادي الوطني، سيما المعاملات البنكية والتجارية والتأمينية وكذا معاملات الجمارك وأملاك الدولة"