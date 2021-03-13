﻿الفنانة التشكيلية لعمامري تشارك في معرض الفن بباريس

أعلنت مؤسسة "زرفاس" للفن (Zervas Art)،عن مشاركة الفنانة التشكيلية الجزائرية، إيمان لعمامري في الطبعة السادسة لمعرض الفن الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس من 1 إلى 7 جويلية.

وأوضحت المؤسسة، التي تنظم هذا الحدث، أن أعمال الفنانة التشكيلية ستظهر إلى جانب العديد من لوحات الفنانين القادمين من عديد البلدان كتونس وتركيا والعراق والهند وايران وباكستان والكوسوفو واثيوبيا.

وموازاة مع المعرض، ستنظم ورشة خاصة بالإبداع الفني بمناسبة الطبعة 2021 لمعرض الفن بباريس.

كما سيتم عرض مجموعة مختارة من الأعمال المنجزة في أروقة الفن بفرنسا.

وكشفت ايمان لعمامري، المتحصلة على ديبلوم في الطيران، النقاب مؤخرا عن لوحاتها بالجزائر العاصمة خلال معرض "للإبداعات النسوية"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبالنسبة لمعرضها الأول، فقد قدمت الفنانة سبع لوحات تتناول المرأة وعواطفها من خلال أعمال تجمع بين السريالية والمجازية.

وتقام معارض الرسم، التي تنظمها مؤسسة "زرفاس"منذ 1999, كل سنة في عديد مدن العالم، وتهدف إلى ترقية دور الفنانين الشباب والترويج لأعمالهم من خلال "التفاعل" الفني والمبادلات بين فناني العالم أجمع.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية