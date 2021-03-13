المنتخب الجزائري النسوي للمبارزة يواجه نظيره الياباني هذا الأحد ببودابست

﻿﻿يواجه المنتخب الجزائري النسوي للمبارزة نظيره الياباني غدا الأحد بالعاصمة المجرية بودابست، لحساب منافسات "حسب الفرق"، في إطار كأس العالم (اختصاص سيف الحسام)، حسب عملية القرعة التي جرت اليوم السبت.

و يتكون الفريق الوطني المشارك في هذه المنافسة من شيماء بن عدودة، زهرة نورة كحلي و كوثر محمد بلكبير.

يذكر أنه في منافسات الفردي التي جرت يومي الخميس و الجمعة، حققت بن عدودة أفضل نتيجة في المنتخب الجزائري بتأهلها لجدول الـــ 128، قبل اقصائها على يد اليابانية أياكا موكائي بنتيجة 15 لمسة مقابل 5.

و كانت المبارزة الجزائرية قد تأهلت بفضل فوزيها في دور المجموعات على المصرية نور منتصر (5-4) و الفرنسية فوستين كلابييه (5-2)، مقابل ثلاث هزائم أمام الأمريكية كلوي فوكس جيتومير (1-5)، الكازاخستانية كارينا دوسباي (3-5) و الروسية سفيتلانا شيفيليفا (3-5).

هذا المشوار سمح لبن عدودة باحتلال المركز الــــ110 من أصل 170 مبارزة، بينما اكتفت مواطنتاها كحلي و محمد بلكبير بالمرتبتين الـــ 142 و الــــ 151 على التوالي، بعد اقصائهما في مرحلة المجموعات، وهو نفس المصير الذي عرفه الجزائري الآخر، أكرم بونابي عند الرجال، الذي احتل الصف الــــ 16 من مجموع 188 مبارز.

وتعتبر هذه المنافسة، وهي الأولى التي تنظم منذ رفع التعليق عن منافسات المبارزة بسبب جائحة كوفيد-19، مؤهلة الى الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو و المقررة شهر أبريل القادم بمصر.