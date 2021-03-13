وكالة "عدل" تتابع تقدم الأشغال بالمشاريع تحسبا لعمليات التوزيع خلال 2021

عقد المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل"، السيد عبد الحميد بورومة، اليوم السبت اجتماعا خصص لمتابعة تقدم الاشغال بكل المشاريع عبر التراب الوطني تحسبا لعمليات التوزيع المرتقبة خلال السنة الجارية، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وحسب نفس المصدر ، فقد تم عقد هذا الاجتماع بتعليمات من المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره السيد فيصل زيتوني، لمتابعة مستوى تقدم المشاريع عبر الوطن.

و عرف الاجتماع، الذي يستهدف التحضير لعمليات التوزيع المرتقبة خلال سنة 2021، حضور المدراء المركزيين و المفتشين العامين والمدراء الجهويين لوكالة عدل، للجزائر غرب، الجزائر شرق، سطيف ،عنابة ، ورقلة ، وهران، تيارت، قسنطينة .

و بعد استماعه لعرض شامل قدمه المدراء الجهويون للوكالة حول تقدم الأشغال بالمواقع الموضوعة تحت إشرافهم، دعا السيد بورومة إلى ضرورة التنسيق و تكثيف الجهود لتفادي العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال خاصة ما يتعلق بأشغال التهيئة الأولية و الثانوية و أشغال شبكة الغاز و الكهرباء و الماء و قنوات الصرف الصحي، مع ضرورة التنسيق مع سونلغاز و مديريات التعمير و الهندسة المعمارية و البناء لمسايرة تقدم الأشغال بنفس الوتيرة.

وحث نفس المسؤول على ضرورة تسريع وتيرة أشغال خزانات المياه و تركيب المصاعد الكهربائية في السكنات الجاهزة و معاينتها قبل استلامها كما دعا إلى المعاينة الدورية للورشات ومراقبة جودة ونوعية السكنات.

من جهة أخرى، دعا المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي قدمها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، والمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره .

وتأتي هذه اللقاءات الدورية التي تعقدها المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل لتفادي العراقيل التي قد تعترض تقدم الأشغال بمختلف الورشات التابعة لها بمختلف ولايات الوطن، حسب البيان.