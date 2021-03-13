كرة اليد/ الدورات المؤهلة للأولمبياد: الجزائر تنهزم أمام السويد (25- 36)

انهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد (أكابر), أمام نظيره السويدي بنتيجة (25- 36), الشوط الأول (10-19), أمسية السبت في برلين (ألمانيا), بمناسبة الجولة الثانية من الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو-2021.

وفي وقت سابق من نهار اليوم, فازت ألمانيا على سلوفينيا بواقع (36-27) الشوط الأول (22-12).

وسيواجه زملاء القائد مسعود بركوس, الذين تأهلوا إلى هذه الدورة بفضل مرتبتهم الثالثة في كأس أمم إفريقيا-2020, خلال الجولة الثالثة والأخيرة المقررة هذا الأحد, منتخب ألمانيا ابتداء من (45ر14 سا), فيما تلتقي السويد بسلوفينيا على (15ر17 سا).

وكان "الخضر" قد انهزموا في الجولة الأولى, الجمعة, أمام سلوفينيا بنتيجة (28-36), من الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو-2021.

واستدعى الناخب الوطني آلان بورت, 19 لاعبا للمشاركة في دورة برلين, غير أن بعض العناصر غابت لأسباب مختلفة, على غرار عبد القادر رحيم (مصاب بفيروس كورونا), هشام داود (في حجر صحي طوعي) و باستيان خرموش (لم يتم تأهيله من قبل الاتحاد الدولي للعبة).

للتذكير, فبعد مشاركتهم الأخيرة في بطولة العالم-2021 بمصر, و التي احتلوا خلالها المركز الـ22, لم يلمس "الخضر" مجددا الكرة, حيث سافروا مباشرة إلى ألمانيا التي حطوا بها الرحال يوم الثلاثاء الفارط.

للإشارة, فإن صاحبي المرتبتين الأولى و الثانية عن كل مجموعة يتأهلان لدورة كرة اليد لأولمبياد طوكيو المقررة من 24 جويلية إلى 8 أوت 2021.