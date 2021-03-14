المكملات الغذائية.. مخاطرها كثيرة وقد تؤدي إلى الشلل وأحيانا إلى الموت

مع كل الأخبار حول معاقبة الرياضيين المحترفين لاستخدامهم عقاقير تحسين الأداء والمكملات المحظورة، قد تعتقد أن المراهقين اليوم سيلتزمون بالخطة التقليدية والطبيعية لتحسين الأداء الرياضي. ولكن الحقيقة ليست كذلك.

يتجه العديد من المراهقين أكثر مما كان يعتقد سابقاً إلى المكملات الرياضية، وفقاً لدراسة أجريت على ما يقرب من 3000 مراهق في عام 2012. يستخدم واحد من كل أربعة أولاد بانتظام مكملات بروتينية أو مادة أخرى لتقوية العضلات، ونصفهم تقريباً جربها مرة واحدة على الأقل. ما يقرب من 6% تجاوزوا خط القانون وتناولوا المنشطات، مما يسلِّط المزيد من الضوء على خطورة هذه المواد على أجسامهم. يمكن أن تسبب هذه الستيرويدات مشاكل في القلب واضطرابات نفسية والعجز الجنسي والعقم، من بين آثار ضارة خطيرة أخرى.

تناول المكملات الغذائية قد يؤدي للإعاقة أو الوفاة

توصلت دراسة نُشرت في مجلة صحة المراهقين وبحثت في تقارير المشكلات الصحية التي حدثت بعد تناول الأطفال أو المراهقين أو الشباب للفيتامينات أو المكملات الغذائية إلى أن المراهقين الذين يستخدمون المكملات الغذائية لإنقاص الوزن أو زيادة الوزن أو بناء العضلات قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأضرار جسيمة وحتى الموت.

تضمن التحليل الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى إدارة الغذاء والدواء بين عامي 2004 و2015. حدد مؤلفو الدراسة 977 حالة من هذا القبيل، 40% منها انتهت في غرفة الطوارئ أو المستشفى أو سببت الإعاقة أو الوفاة. وشملت الحالات المتبقية عدة زيارات إلى عيادة الطبيب. وعلى الرغم من تضمين كل من الفيتامينات والمكملات الغذائية في التحليل، وجد الباحثون أن المكملات كانت مسؤولة عن غالبية الحالات.

قالت فلورا أور، الباحثة بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة: "مقارنة بالفيتامينات، فإن المكملات الغذائية التي تُباع لفقدان الوزن أو بناء العضلات أو زيادة الطاقة ارتبطت بما يقرب من ثلاثة أضعاف مخاطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة".

وقالت فلورا أور، الباحثة في جامعة هارفارد T.H. مدرسة تشان للصحة العامة والمؤلف الرئيسي للدراسة.

لم تفحص الدراسة الطرق الدقيقة التي تم بها تناول المكملات والفيتامينات، ولم تبحث في مكونات معينة. لكن المؤلفين يقترحون أن هناك طريقتين يمكن أن تسبب المكملات الغذائية ضرراً: إما أنها تحتوي على مكونات خطرة غير مدرجة على الملصق، أو كان المستخدمون يجمعونها مع مكملات أخرى أو أدوية موصوفة.

علاوة على ذلك قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها قد تكون أقل من الواقع، لأن المستهلكين قد لا يدركون دائماً أن أعراضهم مرتبطة بالمكملات الغذائية، أو قد لا يبلغون الطبيب بهذه الأحداث.

مكونات المكملات الغذائية ليست آمنة

لم تبحث الدراسة في المشاكل الصحية المحددة الناتجة عن الفيتامينات والمكملات الغذائية. ومع ذلك فقد ربطت الدراسات السابقة بين المكملات التي تهدف إلى إنقاص الوزن، وبناء كتلة العضلات أو زيادة الطاقة، وبين مشاكل صحية متعددة، بما في ذلك الإسهال المزمن والجفاف والسكتة الدماغية والنوبات ومشاكل القلب وتلف الكلى والكبد.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرات بشأن بيع بعض المكملات الغذائية لفقدان الوزن وزيادة الوزن. لكن منظمة تجارية لصناعة المكملات الغذائية، تؤكد أن الغالبية العظمى من المكملات الغذائية آمنة. وأن المشكلة تكمن في المنتجات الخارجية التي لا تأتي من الصناعة المسؤولة التي تبيع المنتجات الملوثة وغير القانونية التي تتنكر كمكملات غذائية. لذلك تنصح إدارة الغذاء المستهلكين باختيار المنتجات التي تصنعها الشركات المسؤولة التي تلتزم بدقة بالقانون.

"الكرياتين" يباع للأطفال والمراهقين بدون رقابة!

يقول الخبراء إن أحد المكملات الغذائية التي يمكن أن تكون خطرة جداً على الأطفال والمراهقين هو الكرياتين. تستطيع هذه الفئة العمرية بسهولة الوصول إلى الكرياتين الغذائي، والذي يتم تسويقه كطريقة لبناء العضلات.

يمكن أن يسبب الكرياتين الجفاف للجسم، وقد اقترحت بعض الدراسات طويلة المدى التي أجريت على البالغين أن المكمل يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو الكبد. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم استخدام الشباب للعقاقير والمنتجات التي تعزز الأداء الرياضي وتبني العضلات. في الواقع، تشير الملصقات الموجودة على معظم المنتجات التي تحتوي على الكرياتين إلى أنها ليست مخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

لكن هذا لا يمنع تجار التجزئة من بيعها للمراهقين، ولا يمنع المراهقين من شرائها، السبب هو أنه ليس من غير القانوني بيع هذه المنتجات للأطفال دون سن 18 عاماً ولا توجد عقوبة لذلك.

في دراسة تمت عام 2017 في مجلة Pediatrics، تم الاتصال بـ 244 متجراً تبيع المكملات الغذائية. تظاهر أحد زملائها بأنه طالب في المدرسة الثانوية، وسأل موظف المتجر عن المنتجات التي يمكن استخدامها لبناء كتلة العضلات. أوصى 67% من هؤلاء الموظفين بالكرياتين للشخص الذي اعتقدوا أنه صبي في سن المراهقة.

الكافيين

الكافيين مادة كيميائية يمكن أن تحفز الجهاز العصبي المركزي، وربما تزيد من مستوى اليقظة والطاقة لديك. يوجد الكافيين في مشروبات الطاقة بنسب كبيرة.

الكافيين مادة مقيدة من قبل الرابطة الوطنية لألعاب القوى، التي تختبر الرياضيين من أجل الإفراط في تناولها. يمكن أن تسبب مكملات الطاقة التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين ارتفاع معدل ضربات القلب وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية والقلق والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي والجفاف. وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من 13000 شخص يزورون غرف الطوارئ في الولايات المتحدة سنوياً بسبب الأعراض المرتبطة بمشروبات الطاقة.

يمكن أن تتراوح مستويات الكافيين في مشروبات الطاقة من 6 ملليغرامات إلى 242 ملليغراماً لكل وجبة. ولكن وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Primary Care: Clinics in Office Practice، فإن الجرعة الأكثر استخداماً لتحسين الأداء هي 420 مغم (للرياضي الذي يبلغ وزنه 150 رطلاً). وبالمقارنة، فإن فنجان قهوة سعة 8 أونصات يحتوي على حوالي 100 ملليغرام.

لا تزال الحدود الآمنة لاستهلاك الكافيين قيد الدراسة، لكن البيانات تشير إلى أن معظم البالغين الأصحاء يمكنهم بأمان استهلاك ما يصل إلى 400 ملليغرام يومياً.

مكمل DMAA

على الرغم من أنه تم تسويقه كمنشط طبيعي، إلا أنه في الواقع أحد مشتقات الأمفيتامين الصيدلانية. تم تقديمه في عام 1948 من قبل شركة Eli Lilly & Co وتم سحبه لاحقاً بحلول السبعينيات. ولكن تم استخدامه في حوالي 200 مكمل منذ ذلك الحين، ثم تمت إزالة المكملات المخالفة للجرعات القانونية من السوق.

تعتبر إدارة الغذاء والدواء أن DMAA مكون مكمل غير قانوني وقالت إنها "تستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفها لضمان عدم توزيع المكملات الغذائية التي تحتوي على DMAA وإتاحتها للبيع للمستهلكين في السوق". لكن المنتجات ظلت معلقة على أرفف المتاجر.

وقد تم ربطه بالعديد من الأحداث الخطيرة، بما في ذلك نوبات الهلع، وعدم انتظام ضربات القلب، والموت.

للمكمل DMAA أيضاً أسماء مختلفة مثل: 1،3-DMAA ؛ 1،3-ثنائي ميثيل أمين. 1،3-ثنائي ميثيل البينيلامين. 2-أمينو-4-ميثيلهكسان. 2-هيكسانامين. 4-ميثيل. 2-هكسانامين. 4-ميثيل 2-هيكسيلامين. 4-ميثيل- (9CI). ثنائي ميثيل أمين. غيرانامين. ميثيلهكسانامين. ميثيلهكسانينامين. ومستخلص Pelargonium Gravolens.

البروتين

يستهلك معظم الرياضيين بروتيناً أكثر مما تستطيع أجسامهم معالجته. وجد تحقيق أجرته مجلة Consumer Report لعام 2010 أن بعض مخفوقات البروتين، إذا استهلكت بشكل متكرر، يمكن أن تعرض الناس لمستويات قد تكون سامة من الزرنيخ والكادميوم والرصاص. تعتبر مساحيق البروتين مصدراً محتملاً للمواد غير القانونية مثل المنشطات، والتي لا يتم إدراجها في ملصق المكونات.