الاذاعة الجزائرية تنظم ندوة حول الأمن الإعلامي ومواجهة الاخبار الكاذبة والهجمات السبيرانية

تنظم الاذاعة الجزائرية هذا الاثنين 15 مارس 2021، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الاذاعة، ندوة حول موضوع "الأمن الإعلامي، وأدوات مواجهة خطر الأاخبار الكاذبة والمضللة، والهجمات السيبرانية".

وتحاول الندوة التي يحتضنها نادي عيسى مسعودي ويشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين والمختصين في الإعلام والاتصال والإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وأمن الشبكات الرقمية، تعميق النقاش وتوسيع دائرة الوعي بالأبعاد المختلفة لهذا الموضوع من خلال محاولة الإجابة على بعض التساؤلات من قبيل:

- ما المقصود بالأمن الإعلامي بالنسبة للدول، ومتى تشكل مضامين الإعلام تهديدا جديا للأمن القومي ولانسجام النسيج الاجتماعي؟

- أدوات المواجهة/ وسائل الإعلام الوطنية كفاعل أساسي، وشروط تمكنها من القيام بهذا الدور، وكيفية الانتقال من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي.

- المناعة الفكرية للمجتمع، وأدوات التمييز والفرز خلال عملية التعرض.

- خطر الاخبار الكاذبة والمضللة، ومضامين شبكات التواصل الاجتماعي/ الهجمات العدائية الموجهة والمركزة.

- خطر الهجمات الالكترونية السبيرانية/أدوات حماية الشبكات والمنظومات المعلوماتية الحساسة.