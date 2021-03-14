كورونا : 122 إصابة جديدة وحالتي (2) وفاة خلال ال24 ساعة

سجلت 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي (2) وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 104 مريض للشفاء حسب ما كشف عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.265 شخص من بينها 122 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة) بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.887 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3036 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و29 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر: واج