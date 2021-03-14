الرئيس تبون يجدد استعداد الجزائر لمساعدة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات

جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، استعداد الجزائر لمساعدة دولة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي.

وقال الرئيس تبون في تصريح له عقب المحادثات التي جمعته بنظيره المالي، السيد باه أنداو، إن اللقاء "شكل فرصة استقبلنا من خلالها رئيس دولة مالي الذي يؤدي زيارة عمل وصداقة الى بلادنا ونهنئه على عودة الهدوء والسكينة في بلاده".

كما هنأ الرئيس تبون نظيره المالي بخصوص الاجتماع الذي تم في كيدال بشمال مالي، مضيفا بالقول: "ومثلما سبق لنا أن تبادلناه خلال لقاءات سابقة، فنحن رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه يصلح في المرحلة الراهنة بخصوص تهدئة الاوضاع والتحضير للانتخابات التي سطروها".

ولم يفوت الرئيس تبون المناسبة ليرحب "ترحيبا حارا" بالسيد أنداو والوفد المرافق له، متمنيا له "عودة ميمونة الى أرض مالي الشقيق".

المصدر: واج