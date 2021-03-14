الرئيس المالي ينوه بدور الجزائر في تسوية الازمة ببلاده

اعرب رئيس دولة مالي، السيد باه انداو، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن شكره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على "دعمه" و "تفانيه" في مساعدة مالي في مسعاها للخروج من الازمة.

و اشاد الرئيس الدولة المالي، في تصريح للصحافة عقب محادثات مع الرئيس تبون، ب "تفاني و "حرص" السيد تبون في مساعدة مالي من أجل الخروج نهائيا من الازمة التي تمر بها.

وأضاف "لقد خرجنا من أزمة في غاية الصعوبة والتعقيد ولولا دعم و مساندة اصدقائنا الجزائريين ما كنا لنتمكن من الخروج منها.

فنحن نحظى بالدعم والفهم والمساعدة في مسعانا".

وخلص السيد باه انداو إلى الاعراب عن "شكره الحار للشعب الجزائري و حكومته".