زطشي: "فضلت الانسحاب من السباق بعدما لاحظت أن الأمور حسمت مسبقا"

﻿ أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي، اليوم الأحد، أنه "لم يوافق ولم يصادق" على التعديلات القانونية المقترحة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، حول شروط العضوية بالهيئة القارية، خلال أشغال النسخة الـ43 للجمعية العامة العادية والانتخابية لـ"الكاف" المنعقدة يوم الجمعة.

وصرح زطشي للصحافة الوطنية عند وصوله إلى مطار الجزائر الدولي: "نحن لم نصادق ولم نوافق على التعديلات القانونية المقترحة من طرف الكونفدرالية الإفريقية الخاصة بالانضمام إليها ورفضت أيضا المصادقة على الحصيلة المالية.

أنا مندهش من حملة الكراهية التي انطلقت منذ عدة أشهر من طرف أطراف متعددة، والتي ترغب في العودة إلى الواجهة وتسيير الاتحادية من جديد، هذه الأطراف (...) تغلب المصلحة الشخصية على مصلحة الجزائر".

و أضاف: "موقفي حول القضية الفلسطينية والصحراء الغربية هو موقف الجزائر الثابت، لن أسمح لأي كان من التشكيك في وطنيتي، فهاته القضايا ترعرعنا على نصرتها وسنموت كذلك".

فضلت الانسحاب من السباق بعدما لاحظت أن الأمور حسمت مسبقا

وحضر الرجل الأول في "الفاف" بمعية الأمين العام للاتحادية، محمد ساعد، و عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، أشغال النسخة الـ43 للجمعية العامة العادية والانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بنية الترشح لمنصب بمجلس الاتحاد الدولي "الفيفا"، قبل أن يسحب ملف ترشحه قبيل انطلاق العملية الانتخابية.

وقال: "كنت أمتلك حظوظا حقيقية للفوز بأحد المقعدين عندما أودعت ملف ترشحي، لكن رفضه من لجنة المراقبة للاتحاد الدولي، وضعني على الجانب و أخرجني من الحسابات لمدة شهر ونصف.

وهو الأمر الذي أوقف حملتي الانتخابية وقلص حظوظي، حيث أنه عقب رد الاعتبار لملفي من طرف محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية، قبل أسبوع من موعد الانتخابات، لم يكن لدي الوقت الكافي للتسويق لملف ترشحي".

و أوضح زطشي أنه "فضل الانسحاب من السباق نحو مجلس الفيفا، بعدما لاحظ أن الأمور حسمت مسبقا.انسحابي فتح الأبواب على مصراعيها للمغربي فوزي لقجع و المصري هاني أبوريدة لولوج مجلس الهيئة الكروية الدولية".

وكشف الرجل الأول في مبنى دالي إبراهيم أنه "خلال الأشهر المقبلة، ستدخل الجزائر في الكاف و الفيفا وهو ما سيكون مفيدا للاتحادية الجزائرية ولبلادنا عموما.لم أغلب مصلحتي الشخصية من خلال ترشحي".

وكان خير الدين زطشي يطمح من خلال ترشحه لمجلس الاتحاد الدولي لكي يصبح ثاني شخصية رياضية جزائرية تنتخب كعضو في مجلس أكبر هيئة كروية عالمية، بعد رئيس "الفاف" السابق محمد روراوة الذي انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للفيفا خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنعقدة في فيفري 2011 بالخرطوم.