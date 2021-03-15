نفط:خام برنت يقارب 70 دولارا للبرميل

ارتفعت اسعار النفط اليوم الاثنين مقتربة من 70 دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات الانتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 50 سنتا، أو 0,72 بالمئة إلى 69,72 دولارذا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 66,13 دولار للبرميل، مرتفعا 52سنتا، أو 0,79بالمئة.

وتأتي تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم اوبك +، في وقت سابق هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الامدادات حتى أبريل.

و يتوقع المستثمرون ان تصدر الصين بيانات اقتصادية ايجابية اليوم الاثنين، مما يدعم توقعات نمو اقوى في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت أسعار النفط منذ مطلع فبراير المنصرم لنحو 70دولارا للبرميل, مع توسع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في الدول الكبرى و تبني تحالف أوبك+ لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.