﻿كورونا : 145 إصابة جديدة, 107 حالة شفاء و 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

15/03/2021 - 17:03

سجلت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 107 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس  كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.410 شخص من بينها  145 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد  الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.994 شخص والعدد الإجمالي للوفيات  3040 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 10 مرضى في  العناية المركزة.

وأضاف فورار أن27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 16 ولاية لم تسجل بها أي  حالة, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة  واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

وسوم:

الجزائر, صحة

طالع ايضاً

كورونا : 122 إصابة جديدة وحالتي (2) وفاة خلال ال24 ساعة
كورونا: 135 حالة جديدة و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة
﻿كورونا: 157 حالة جديدة و116حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة
افتتاح الطبعة الأولى لصالون الجزائر للكتاب