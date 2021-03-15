﻿كورونا : 145 إصابة جديدة, 107 حالة شفاء و 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 107 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.410 شخص من بينها 145 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.994 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3040 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.