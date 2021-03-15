كأس إفريقيا للأمم 2021: الكاف تبقي على الجولة الخامسة

أبقت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) على إجراء الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021, المقررة ما بين 24 و 27 مارس الجاري.

وبسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19), قامت الفيفا بإعادة النظر في قوانينها التي تجبر الأندية على وضع اللاعبين تحت تصرف منتخباتهم الوطنية, وهو قرار يصب أكثر في فائدة الأندية الانجليزية.

وقرر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا, عدم تسريح لاعبيه الدوليين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وفي فرنسا, فضل ناديا ليون وماتز عدم السماح لعناصرهم بالذهاب, في الوقت الذي دعا فيه مدرب رين, برونو جينيسيو, الرابطة المحلية بتأخير اللقاءات إلى أفريل المقبل, لوضع اللاعبين تحت تصرف منتخباتهم.

وأمام هذا الوضع, قررت اتحادية أمريكا الجنوبية (كونميبول) تأجيل مبارياتها التصفوية المؤهلة إلى مونديال 2022, المبرمجة في نفس الفترة.

وفي حال قبولهم التوجه إلى منتخبات بلدانهم, فإن اللاعبين الأفارقة والناشطين في أوروبا وانجلترا تحديدا, سيكونون مجبرين على عزل انفسهم لمدة سبعة أيام, لحظة عودتهم من سفرياتهم خارج الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة الى "كان-2021", يوم 24 مارس بخوض مباريات المجموعة الاولى: غينيا-مالي (بكوناكري) و التشاد-ناميبيا (بنجامينا).

من جهته, يتنقل المنتخب الجزائري الى لوساكا لمواجهة زامبيا, ضمن المجموعة الثامنة, وذلك بتاريخ 25 مارس, في الوقت الذي تستضيف فيه بوتسوانا منتخب زيمبابوي بفرانسيس تاون.

وتختتم الجولة الخامسة يوم 27 مارس بلقاءات المجموعة 12, التي تتنافس فيها جميع المنتخبات على التأهل, حيث تلتقي البنين-نيجيريا (ببورتو نوفو) وليسوتو -سيراليون (بماسيرو).