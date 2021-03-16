اطلاق تطبيق"أشكي" كآلية جديدة للتبليغ عن التجاوزات التجارية

دخل تطبيق جديد يحمل اسم "اشكي" حيز الخدمة في الجزائر ليمنح المواطنين امكانية التبليغ عن التجاوزات التجارية التي يسجلونها وهو التطبيق الذي سيسهل مهام أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة كما سيقحم المواطنين في عملية مراقبة الأسعار والتبليغ ضد كل أنواع التجاوزات التي يمارسها التجار سواء تعلق الأمر بالمضاربة أو الغش أو التحايل .

وأوضح مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أن هذا التطبيق جاء لتسهيل مهمة أعوان الرقابة وكذا إتاحة حق رفع الشكوى لكل المواطنين أينما كانوا وقال في الخصوص "المستهلك يمكن أن يسجل شكواه من خلال التطبيق عوض أن يدخل صفحة أو موقعا الكترونيا " .

سهولة التطبيق جعل منظمة حماية المستهلك تدعم التطبيق بموقع يساهم في تسريع غربلة شكاوى الزبائن وقد أوضح زبدي أن الموقع سيدعم التطبيق بمعلومات حول مكان المحل التجاري أو الخدمة محل الشكوى في حين تعذر تحديده بالتطبيق.

ورحب مواطنون تحدثوا للقناة الأولى باطلاق التطبيق الذي سيجعلهم طرفا في عملية مراقبة اسعار المنتجات مؤكدين على ضرورة التزام الجميع بالتبليغ عن الخروقات المسجلة في كل نقاط البيع من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين .