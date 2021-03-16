تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 109 حالات شفاء و 5 وفيات

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار هذا الثلاثاء عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 109 مرضى للشفاء .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.540 شخص من بينها 130حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.103 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3045 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .