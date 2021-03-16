بوقدوم يجدد عزم الجزائر مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا, السيد يان كوبيش, جدد خلالها عزم الجزائر مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وقال بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "محادثات مطولة وبناءة جمعتني اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد يان كوبيش رحبنا خلالها بالخطوات الايجابية المتخذة من قبل الإخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة".

وقد تسلمت السلطة الليبية الجديدة مهامها رسميا اليوم من حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس. وأطلقت السلطة الجديدة يوم أمس الاثنين خطوتها الأولى على طريق استلام زمام الحكم و البدء في تنفيذ خطتها الانتقالية, بعد تأدية المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية, اليمين الدستورية, مما أثار ردود فعل مرحبة بهذا التقدم الذي يجسد حرص الليبيين على "تجاوز الماضي و السير معا نحو بناء دولة موحدة ذات سيادة".