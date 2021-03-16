رابطة الأبطال الإفريقية: مولودية الجزائر تفوز على ضيفها تانغيث السينغالي بـ (1-0)

فازت مولودية الجزائر أمام ضيفها نادي تانغيث السينغالي، بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0)، اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عبر اللاعب مهدي بن علجية في الدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول.

وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، أطاح الترجي التونسي بمضيفه، نائب بطل إفريقيا الزمالك المصري بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-1)، بالقاهرة في قمة هذه الجولة.

ولحساب الجولة الخامسة المقرر إجراؤها يومي 2 و 3 أبريل، تستقبل مولودية الجزائر ضيفها، الزمالك المصري، في الوقت الذي يلاقي فيه نادي تونغيث، منافسه الترجي الرياضي.

وفي وقت سابق من اليوم، عاد ممثل الجزائر الآخر، شباب بلوزداد، بتعادل من أرض مضيفه الهلال السوداني (0-0)، في اللقاء الذي جرى بأم درمان ضمن فعاليات الجولة الرابعة أيضا (المجموعة الثانية).