تجارة: نظام معلوماتي لمراقبة الأسعار في رمضان

أعلنت وزارة التجارة, في بيان لها, انها ستعتمد على نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطني بالسلع الاستهلاكية ومراقبة أسعارها في شهر رمضان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جملة من القرارات التي اتخذها وزير التجارة, كمال رزيق, خلال ترأسه الثلاثاء لاجتماع لجنة متابعة تموين الأسواق خلال شهر رمضان حيث يرتفع خلاله الطلب على السلع الاستهلاكية.

وتتضمن هذه الإجراءات الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات واسعة الاستهلاك, فتح أسواق جوارية وتنظيم معارض تجارية في عدد من ولايات الوطن تمكن المنتج من البيع المباشر للمستهلك مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي.

كما تقرر أيضا إطلاق عمليات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي أسبوع قبل بداية شهر رمضان ليمتد الى ثاني أيام عيد الفطر.

وأضاف السيد رزيق انه "سيتم الاعتماد على النظام المعلوماتي المستحدث على مستوى الوزارة السنة الماضية والذي تم تحيينه وتطويره حيث من شأنه (النظام) مراقبة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وكذا الوقوف على أي اختلال قد يسجل في سلسلة التموين", حسب البيان.