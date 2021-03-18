رئيس جمعية مشعل الشهيد للإذاعة: على الشباب أن يحتضن ذاكرته الوطنية

دعا محمد عباد، رئيس جمعية مشعل الشهيد، إلى تمكين الشباب من احتضان ذاكرته الوطنية كما فعل أجدادنا خلال الثورة، مضيفا أن التكالب الخارجي على الجزائر لن ينجح في ظل وجود جدار وطني منيع وتلاحم قوي بين الشعب وجيشه.

وأوضح عباد، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس ، أن الجزائر، بعد استرجاع السيادة والإستقلال الوطني، تعيش حالة خاصة وهي كيف تحافظ على الذاكرة لأن هذا الـأمر يهم كل الجزائريين خاصة الشباب منهم".

وأضاف :" أعتقد أنه لا توجد عائلة جزائرية ليس لديها شهيد أو مجاهد، كما أنه لا توجد مدينة أو منطقة من الجزائر لم تسق بدماء الشهداء، فجميع مناطق البلاد ضحت وقدمت قوافل من الشهداء، لذلك فإن المطلوب اليوم هو التواصل مع الشباب وتحسيسهم بأهمية الدخول إلى ميدان الذاكرة الوطنية، وبهذه المناسبة أتمنى من كل الجمعيات الشبانية القيام بمبادرات محلية أو وطنية من أجل خلق مشاركة شعبية حول الذاكرة الوطنية، ومثلما قال الشهيد العربي بن مهيدي "ألقوا بالثورة يحتضنها الشعب" حان الوقت لهذا الشعب، الذي احتضن فعلا الثورة المجيدة، أن يحتضن أيضا ذاكرته الوطنية".

وأشار رئيس جمعية الشهيد إلى أن الجزائر تواجه اليوم تحديات ليس فقط في كيفية الحفاظ على الذاكرة الوطنية بل أيضا كيف تواجه اللوبيات التي تتكالب يوميا على الجزائر.

وقال إن المستعمر أنشأ لوبي في المنطقة للضغط على الجزائر والتأثير في مواقفها التاريخية الثابتة المتمثلة في دعم حركات التحرر ، الذي يمثل أحد مباديء الثورة التحريرية المظفرة، ولذلك لا نستغرب أن يكون هناك تكالب من أنظمة خاصة على الحدود، لكن ما نتفخر به هذا الجدار الوطني واللحمة القوية بين الشعب الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على رسالة الشهداء والجزائر.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية