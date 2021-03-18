بولنوار للإذاعة: 300 معرض تجاري خلال رمضان لتوفير مختلف المواد الاستهلاكية بأسعار تنافسية

طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الطاهر بولنوار المواطنين بخصوص وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الفضيل بأسعار تنافسية بما فيها المواد واسعة الاستهلاك فضلا عن تنظيم معارض تجارية في جميع بلديات الوطن بأسعار منخفضة خصوصا مع تزامن الشهر الفضيل مع موسم جني المحاصيل.

وفي هذا الإطار كشف بولنوار خلال ندوة صحفية حول المعارض التجارية خلال رمضان عن تنظيم أكثر من 300 معرض تجاري خلال هذا الشهر والسماح للتجار بالبيع بالتخفيض وفتح أسواق جديدة بمناسبة الشهر الكريم وأضاف قائلا "كل المعطيات تؤكد أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الغذائية خلال الشهر الكريم فلا داعي للتهافت على المواد الاستهلاكية"

وأكد ذات المتحدث توفير أكثر من مئة ألف طن من اللحوم البيضاء و الحمراء وأكثر من 700ألف طن من الخضار و الفواكه ستسوق عبر 50ألف سوق جملة عبر الوطن خلال شهر رمضان الكريم.