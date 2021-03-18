﻿كورونا: 154 اصابة جديدة و 128 حالة شفاء و 3 وفيات خلال ال24 ساعة الاخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار هذا الخميس عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 3 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 128 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.842 شخص من بينها 154 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0,4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.347 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3051 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 15 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت ولايتان (2) أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية